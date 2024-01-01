Креативным предпринимателям Тюмени помогут получить гранты на равзитие проектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия образовательных мероприятий по написанию проектов для получения грантов пройдет с 18 января по 15 декабря. В них могут принять участие начинающие и опытные предприниматели из сферы креативных индустрий, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Лекции, мастер-классы и встречи с грантрайтерами пройдут в рамках проекта "Лаборатория креативных проектов" бесплатно, по предварительной регистрации. Среди выступающих – директор центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, тюменский маркетолог Андрей Коньков, креативный продюсер международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль плюс" Александр Школенко.

"Для нас этот проект ценен тем, что он открывает предпринимателям новые возможности. У многих нет опыта, понимания, как работать с заявками, где искать поддержку, формировать бюджет. Все это мы объясняем на подобных встречах", – отметил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Алексей 18 января в 15 часов 30 минут в здании ТАРКИ (Володарского, 24) проведет первую встречу по проекту. Он расскажет о возможностях проекта, выслушает идеи, скажет, на что обратить внимание при подаче заявки, ответит на вопросы и пояснит, кому он может быть особенно актуален. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Занятия "Лаборатории креативных проектов" проводятся раз в две недели группами по 10-15 человек. Это позволяет эффективно работать в камерной обстановке, общаться в формате "вопрос-ответ" и точечно прорабатывать имеющиеся сложности, считают организаторы.

Ближайшие встречи намечены на 1 февраля и 15 февраля. Подробности в группе.