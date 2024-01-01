На новогодних каникулах тюменцы отдыхали в Казахстане, Таиланде и ОАЭ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Самыми популярными направлениями на новогодние праздники у жителей Тюменской области стали Казахстан, Таиланд и ОАЭ.

Цифровая МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала поездки жителей региона за границу с 30 декабря по 8 января включительно.

На поездки в соседний Казахстан пришлось около 60 % всех путешествий тюменцев за границу. На втором месте среди стран зарубежья Таиланд с долей 8 % от общего турпотока из региона. На третьем – Объединенные Арабские Эмираты – в новогодние каникулы доля поездок из Тюмени в эту страну составила 6 %. Также в топ-5 направлений вошли Египет и Турция с долями 4 % и 3 % соответственно.

Общероссийский рейтинг популярных стран в новогодние каникулы выглядит немного иначе. По данным МТС Travel, для россиян любимой страной дальнего зарубежья стала Турция – ее доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20 %. На втором месте ОАЭ – доля поездок в эту страну составила 18 %. Тройку лидеров замыкает Китай – на него пришлось 12 % от всего турпотока в дальнее зарубежье.

На новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16 % против 20 % в прошлом году. По турпотоку ее постепенно догоняет Юго-Восточная Азия – за год популярность данного направления выросла более чем на треть. В эти новогодние каникулы на ЮВА пришлось 11 % от поездок в дальнее зарубежье, из них три четверти были совершены в Таиланд.