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Пенсионерам сохранят прожиточный минимум при удержании задолженностей

Экономика, 11:52 18 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прожиточный минимум сохранятся у пенсионера после удержания задолженностей. О нововведении, которое начало действовать в январе 2024 года, сообщает отделение Социального фонда России по Тюменской области.

Ранее удержания из пенсий и иных социальных выплат на основании судебных приказов и исполнительных листов производились без учета сохранения прожиточного минимума. После изменения законодательства интересы пенсионеров будут более защищенными.

Чтобы воспользоваться предоставленной возможностью, необходимо подать заявление. На его основании разработают постановление о сохранении заработной платы и иных доходов.

Уточнить информацию можно у специалистов отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.

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# господдержка , задолженность , защита прав , пенсия , прожиточный минимум

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