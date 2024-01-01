Пенсионерам сохранят прожиточный минимум при удержании задолженностей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прожиточный минимум сохранятся у пенсионера после удержания задолженностей. О нововведении, которое начало действовать в январе 2024 года, сообщает отделение Социального фонда России по Тюменской области.

Ранее удержания из пенсий и иных социальных выплат на основании судебных приказов и исполнительных листов производились без учета сохранения прожиточного минимума. После изменения законодательства интересы пенсионеров будут более защищенными.

Чтобы воспользоваться предоставленной возможностью, необходимо подать заявление. На его основании разработают постановление о сохранении заработной платы и иных доходов.

Уточнить информацию можно у специалистов отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.