Тобольских подростков научат снимать и монтировать видеоролики

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подростковая студия при "Свободном молодежном театре" откроется в Тобольске в марте. На реализацию инициативы организаторы выиграли в конкурсе социально значимых проектов "Формула хороших дел" компании СИБУР.

"Подростки сегодня увлечены созданием видеороликов и это может быть инструментом для привлечения туристов, горожан к мероприятиям и знаковым событиям города. Потому что не секрет, что в малых городах, жители довольно пассивны, город предлагает много мероприятий, но жители не стремятся их посетить. Наш проект - это попытка мотивировать, вызвать интерес к различным мероприятиям среди населения", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор "Свободного молодежного театра" Ольга Солодова.

Участниками станут ребята в возрасте от 14 до 18 лет. До декабря юные контент-мейкеры будут снимать и монтировать видео с мероприятий. Возможно, для кого-то это станет началом профессионального пути, уверены организаторы. Обучением займется выпускница высшей школы кино и телевидения "Останкино", педагог отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума Элина Иремашвили.

"Мы предполагаем, что это начало длительного проекта. Надеемся, что он станет самостоятельной городской видеостудией", - добавила Ольга Солодова.

"Свободный молодежный театр" не в первый раз выигрывает в программе СИБУРа. В прошлом году благодаря поддержке компании они реализовали проект "В контакте с городом". Это целый театральный сезон, куда вошло множество мероприятий, в том числе и гастрольных, а также были выставки, спектакли и фестивали.

Напомним, поддержку по программе "Формула хороших дел" получили 18 проектов тоболяков.

Виктория Макарова