Тюменские киберволонтеры выявят опасные интернет-ресурсы для дальнейшей блокировки

| Фото: пресс-служба ГАУ «Областной центр профилактики и реабилитации» | Фото: пресс-служба ГАУ «Областной центр профилактики и реабилитации»

Киберволонтеры Тюменской области 18+ проведут акцию по выявлению и блокировке интернет-сайтов, содержащих запрещенный контент экстремистской направленности с 22 по 26 января. Событие состоится в рамках областного межведомственного проекта "Киберпатруль Тюменской области", сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

В учреждении пояснили, что подобные акции проводятся в регионе регулярно. В них участвует большое количество неравнодушных тюменцев.

"Киберволонтеры первоначально пройдут обучение, познакомятся с методикой поиска противоправного контента по заданной теме и после этого при участии специалистов будут ориентированы на поиск опасных интернет-ресурсов", - рассказала заведующая организационно-методическим отделом Областного центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина.

Она пояснила необходимость такой работы тем, что дети и подростки, которые еще не имеют четких убеждений, зачастую сталкиваются в сети с рекламой запрещенных веществ, информацией о формах и способах суицида, пропагандой экстремизма.

"Нельзя, чтобы подобный контент разрушал неустоявшуюся психику несовершеннолетних", – подчеркнула эксперт.

Волонтеры, желающие присоединиться к акции, могут пройти регистрацию на общероссийском добровольческом сайте добро.ру.

С организаторами мероприятия можно связаться по телефону 8 (3452) 21-49-00. Штаб-квартира областного волонтерского антинаркотического движения находится по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 64а, 3 этаж.