Авиакомпания "ЮТэйр" исполнила мечту юного тюменца в рамках областной акции "Елка желаний"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания "ЮТэйр" исполнила мечту девятилетнего тюменца Давида Баннова в рамках областной акции "Елка желаний". Мальчик получил приглашение на экскурсию на крупнейшее российское предприятие по ремонту и техническому обслуживанию отечественных и зарубежных вертолетов АО "ЮТэйр — Инжиниринг".

Ранее Давид Баннов в рамках благотворительной акции загадал подарок-сюрприз. Приглашение на экскурсию стало неожиданным для него и его семьи.

"Мы в восторге. Нам все очень понравилось, мы не ожидали такого подарка от "Елки желаний". Очень приятно. Было интересно, узнали много нового. Запомнилось, как ремонтировали вертолеты. Хотим выразить благодарность компании, представителям, тем, кто нас пригласил, сделали нам такой шикарный подарок", — поделились мама Давида Анастасия Баннова и его брат Тигран.

Экскурсию провел начальник отдела по планированию персонала управления по работе с персоналом АО "ЮТэйр — Инжиниринг" Семен Карпов. Он показал авиаремонтный комплекс, где обеспечивается полный цикл технологических процессов ремонта: от полной разборки и промывки вертолета и комплектующих до сборки, покраски, наземных и летных испытаний вертолетов Ми-8/17 и Ми-171, Ми-172. Также гости посетили с ним экспозицию авиационной техники, где представлены различные музейные образцы авиации от Ми-1 до Ми-26, самолеты Ан-74, Ан-2, Ан-24.

"Посмотрели музейные экспонаты и полный процесс капитального ремонта вертолетов серии Ми-8. Наш завод имеет большую историю, мы ее очень долго собирали, искали, ездили в города, в которых был завод. Это Новосибирск и Барнаул, откуда начиналась его история. Искали информацию в тюменском архиве. В 2023 году авиаремонтному комплексу исполнилось 90 лет", — рассказал Семен Карпов.

В 1933 году было создано предприятие "Новосибирские авиаремонтные мастерские". Во время Великой Отечественной войны завод передислоцировали в Барнаул. Там ему присвоили №26. С 1944 года и по сей день предприятие находится на территории аэропорта "Плеханово". С 2007 года "ЮТэйр" стал правопреемником этого завода, теперь он входит в АО "ЮТэйр — Инжиниринг".

На предприятии ремонтируют как собственные вертолеты, так и принадлежащие сторонним компаниям. Винтокрылые летательные аппараты привозят специалистам со всей России. В среднем ежемесячно авиаремонтный комплекс выпускает порядка четырех бортов после капитального ремонта.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин