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Тюменцев приглашают на закрытие выставок Александра Кухтерина

Общество, 09:42 19 января 2024

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Закрытие персональных выставок известного тюменского художника Александра Кухтерина "Дело прошлое" и "Путь на Мангазею" состоится в Тюмени в арт-салоне "На Никольской" (ул. Луначарского, 51/3) Центральной городской библиотеки 21 января. Начало в 16 часов, сообщает городской департамент культуры.

Творческий вечер пройдет в формате диалога художника со зрителями. Среди приглашенных гостей - писатель, лауреат Большой литературной премии России Анатолий Омельчук, чьи книги иллюстрирует Александр Кухтерин. Завершит вечер просмотр документального фильма "Дальний свет Мангазеи".

Также будут подведены итоги конкурса на лучший отзыв о выставке. Три победителя получат из рук художника подарочный набор открыток.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 6+

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# библиотека , выставка , художник

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