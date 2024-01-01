Анатолий Омельчук презентовал новую книгу "Родина твоего счастья"
Анатолий Омельчук презентовал свою очередную книгу "Родина твоего счастья". Пресс-конференция, посвященная этому событию, с которого традиционно, по словам исполнительного директора Тюменского дома печати Льва Нежданного, уже много лет начинается книгоиздательский год, прошла в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".
Эта книга, написанная, по словам автора, в жанре "Омельчук", представляет из себя настоящую машину времени, которая доставит читателя в любую точку континента Сибирь. Константинов камень Полярного Урала, нефтяная платформа "Сахалин-1" в Тихом океане, Саянская вершина Мунку-Сардык, озеро Виви на плато Путорано, Байкал, алтайский Уймон, хребет Бырранга, Аржаан тувинской степи, Могочинский бор, мыс Челюскина, урочище Диринг-Юрях, Денисова пещера…
"Хочешь ты или не хочешь, но ты появился на божий свет, еще из колыбели не выполз, но сразу уже путешественник. Верхом на Земле и по просторам Вселенной, - уверен писатель и философ Анатолий Омелдьчук. - И сразу же немедленно – еще два подарка от Бога. Счастье родиться в Сибири. И счастье жить в России. Родители тебе имя еще не выбрали – а за тобой уже такой капитал счастья… Тебе предстоит сделать миллион открытий: крупных, скромных, масштабных, мелких и уникальных".
Только отнестись к этим открытиям мира нужно "ласково и кротко". Эти слова Герхарда Фридриха Миллера (в русифицированной форме Фёдора Ивановича Миллера, русско-немецкого историографа, естествоиспытателя и путешественника, вынесенные в эпиграф новой книги Анатолия Омельчука, и есть главный инструмент любого первооткрывателя. Не надо земли завоевывать, надо понимать их "ласково и кротко".
Герхард Фридрих Миллер в своей "Истории Сибири" писал: "Сибирская история подтверждает нам, что когда с покоренными или с покоряемыми народами обращались ласково и кротко, тогда они без труда исполняли то, что от них требовали. Наоборот, они оказывали упорное сопротивление и становились свирепыми, когда их без всякого основания обижали, или когда воеводы требовали от них более того, что они могли дать им".
Герхард Фридрих Миллер (1705-1783) – уроженец Вестфалии — одной из германских земель, получил степень бакалавра в Лейпцигском университете: при открытии Академии наук был приглашен в Россию и вскоре получил должность преподавателя латинского языка, истории и географии в академической гимназии.
В 1733 году Миллер отправился во Вторую Камчатскую экспедицию Витуса Беринга. 10 долгих лет провел он в суровой Сибири, не попав, правда, на Камчатку, но зато объездив всю Западную и Восточную Сибирь от Березова до Якутска и Нерчинска. Исследователь занимался разбором богатейших сибирских архивов, делая выписки и копируя многие документы. Одновременно он знакомился с географией и этническим составом населения, языками и фольклором. Был собран обширный и ценный материал. Весь огромный компендиум исторических материалов, собранных ученым, составил 30 томов – так называемых "портфелей Миллера". Они хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве.
Борис Олейник