Анатолий Омельчук презентовал новую книгу "Родина твоего счастья"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Анатолий Омельчук презентовал свою очередную книгу "Родина твоего счастья". Пресс-конференция, посвященная этому событию, с которого традиционно, по словам исполнительного директора Тюменского дома печати Льва Нежданного, уже много лет начинается книгоиздательский год, прошла в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Эта книга, написанная, по словам автора, в жанре "Омельчук", представляет из себя настоящую машину времени, которая доставит читателя в любую точку континента Сибирь. Константинов камень Полярного Урала, нефтяная платформа "Сахалин-1" в Тихом океане, Саянская вершина Мунку-Сардык, озеро Виви на плато Путорано, Байкал, алтайский Уймон, хребет Бырранга, Аржаан тувинской степи, Могочинский бор, мыс Челюскина, урочище Диринг-Юрях, Денисова пещера…

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Хочешь ты или не хочешь, но ты появился на божий свет, еще из колыбели не выполз, но сразу уже путешественник. Верхом на Земле и по просторам Вселенной, - уверен писатель и философ Анатолий Омелдьчук. - И сразу же немедленно – еще два подарка от Бога. Счастье родиться в Сибири. И счастье жить в России. Родители тебе имя еще не выбрали – а за тобой уже такой капитал счастья… Тебе предстоит сделать миллион открытий: крупных, скромных, масштабных, мелких и уникальных".

Только отнестись к этим открытиям мира нужно "ласково и кротко". Эти слова Герхарда Фридриха Миллера (в русифицированной форме Фёдора Ивановича Миллера, русско-немецкого историографа, естествоиспытателя и путешественника, вынесенные в эпиграф новой книги Анатолия Омельчука, и есть главный инструмент любого первооткрывателя. Не надо земли завоевывать, надо понимать их "ласково и кротко".

Герхард Фридрих Миллер в своей "Истории Сибири" писал: "Сибирская история подтверждает нам, что когда с покоренными или с покоряемыми народами обращались ласково и кротко, тогда они без труда исполняли то, что от них требовали. Наоборот, они оказывали упорное сопротивление и становились свирепыми, когда их без всякого основания обижали, или когда воеводы требовали от них более того, что они могли дать им".

Герхард Фридрих Миллер (1705-1783) – уроженец Вестфалии — одной из германских земель, получил степень бакалавра в Лейпцигском университете: при открытии Академии наук был приглашен в Россию и вскоре получил должность преподавателя латинского языка, истории и географии в академической гимназии.

В 1733 году Миллер отправился во Вторую Камчатскую экспедицию Витуса Беринга. 10 долгих лет провел он в суровой Сибири, не попав, правда, на Камчатку, но зато объездив всю Западную и Восточную Сибирь от Березова до Якутска и Нерчинска. Исследователь занимался разбором богатейших сибирских архивов, делая выписки и копируя многие документы. Одновременно он знакомился с географией и этническим составом населения, языками и фольклором. Был собран обширный и ценный материал. Весь огромный компендиум исторических материалов, собранных ученым, составил 30 томов – так называемых "портфелей Миллера". Они хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве.

Борис Олейник