В Тюмени проведут форум "Пчела" для digital-специалистов

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Форум "Пчела" пройдет в Тюмени 7 апреля. На него зовут молодежь, которая развивается в маркетинге, PR, рекламе, дизайне, SMM и других digital-направлениях.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель департамента развития бизнеса в AIESEC в Тюмени Маргарита Позолотина.

"Мы сейчас меняем программу и определяем место проведения мероприятия. Но точно скажу, что ребят ждут образовательные, карьерные сессии, ярмарка вакансий и многое другое", – добавила она.

Принять участие могут тюменцы возрасте от 18 до 30 лет, те, кому интересен карьерный рост и реализация в профессиональной сфере. Каждый сможет лично пообщаться с представителями digital-компаний и получить у них стажировку, узнать hr-фишки трудоустройства и составления резюме. Также здесь можно найти единомышленников для развития и реализации совместных инициатив.

Помимо этого, организаторы набирают на форум амбассадоров. Они ищут молодежь с опытом в digital, студентов или выпускников высших и средних учебных заведений, старост, кураторов, активистов направлений, связанных с медиасферой.

"Это люди, с которыми мы ведем работу на протяжении всех месяцев, что предшествуют форуму. Конечно, будет и работа после мероприятия. Прошедших отбор ребят мы обучим, а уже после будем выдавать задания, по итогу поощрим", - отметила Маргарита Позолотина.

Регистрация на форум открыта в группе "Пчела" во ВКонтакте.

Виктория Макарова