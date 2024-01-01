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В Тюменской области в выходные будет тепло, но ветрено

Общество, 10:26 19 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повышение температуры воздуха до минус 5 градусов прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 20 и 21 января. По данным центра Фобос, осадки в эти дни маловероятны, однако будет ветрено, в воскресенье с порывами до 18 метров в секунду.

В Тюмени в субботу 20 января в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Днем от 5 до 7 градусов тепла, ночью – до минус 13. Ветер южный со скоростью до 8 метров в секунду.

21 января в течение суток на фоне повышенного давления синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью и днем температура воздуха составит от 6 до 8 градусов мороза. Ветер южный, сильный с порывами до 18 метров в секунду.

В начале следующей недели тепло сменится небольшим похолодание. Если в понедельник, 22 января, будет минус 7 градусов, то уже во вторник столбики термометров днем опустятся до минус 17, а ночью до 21 градуса мороза.

Любовь Голышева

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