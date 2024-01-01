21 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46/36) продолжатся чемпионат и первенство по танцевальному спорту в стиле брейкинг. 6+

В Тюмени в 11 часов по адресу: ул. 50 лет Октября, 38 продолжатся игры Клубного чемпионата Тюменской области по волейболу. 6+

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, зал "Цифрум") начнется встреча "Нетворкинг Терра: новые возможности". 18+

В Тюмени в 16 часов в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51/3) начнется закрытие персональных выставок художника Александра Кухтерина "Дело прошлое" и "Путь на Мангазею". 6+

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется музыкальное мероприятие "Большой рандом MIDWINT". 12+

В Увате в 10 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Иртыш" (ул. Дорожная, 7) продолжится первенство Уральского федерального округа по настольному теннису. 6+

Интересное в этот день:

1698 — оставив Великое посольство в Голландии, Пётр I вместе с волонтерами прибыл в Лондон.

1701 — указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.

1775 — в Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.

1854 — близ острова Ламбей произошло кораблекрушение RMS Tayleur, погибли 362 человека.

1945 — в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.

1954 — спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

1976 — авиалайнер "Конкорд" вылетел в свой первый коммерческий рейс, из Лондона в Бахрейн.

1977 — в Италии разрешаются аборты.

2003 — в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,6, без крова остались 10 тыс. человек.