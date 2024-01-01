Тюменская Менделеевка приглашает горожан на игротеку

| Фото: сообщество " Мосигра Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество " Мосигра Тюмень" ВКонтакте

Игротека будет работать в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе 59) 20 января. Горожан ждут с 15 до 18 часов на первом этаже в читальном зале детской библиотеки, сообщает пресс-служба учреждения.

"Игротека - отличный способ познакомиться с настольными играми и провести время с семьей и друзьями, завести себе новых знакомых. Будем играть в Концепт, Тип-Топ, Имаджинариум, Кодовые имена, Атаку кракена, Коварного волка, Боевых овец, Зомби в доме и многие другие. Из новинок поиграем в Ловец снов, Называрий и Вечеринку Дракулы", - отмечают организаторы.

Регистрация по форме обязательна, количество мест ограничено. Возрастное ограничение 6+