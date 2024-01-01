  • 19 января 202419.01.2024пятница
  • USD88,6610
    EUR96,5882
  • В Тюмени -17..-19 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Игровая программа "Зимние игры" пройдет для тюменцев 20 января

Общество, 17:37 19 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают поучаствовать в игровой программе "Зимние игры", которая пройдет 20 января на уличной площадке по ул. Малышева, 24. Участников мероприятия ждут возведение снежного городка и гонки на бубликах, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что общественное пространство на ул. Малышева, 22-24 было благоустроено в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в 2022 году. Появились освещённые дорожки, спортивные площадки для активного отдыха, комплексы для детей, корт, сцена, зона для выгула собак.

Всё оформили в морском стиле: игровой комплекс выполнен в виде корабля, сцена напоминает причал, а вокруг памп-трека проложена дорожка из гальки с Черного моря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# благоустройство , досуг , зима

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:59 19.01.2024Форум "Родные - Любимые" стартовал на ВДНХ в Москве
20:30 19.01.2024Тюменцы стали чаще выбирать Таиланд и Китай для новогодних путешествий
20:17 19.01.2024До 10 тонн увеличили грузоподъемность на ледовой переправе в Вагайском районе
19:36 19.01.2024Югорчанам покажут спектакли Тюменского театра кукол