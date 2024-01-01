Игровая программа "Зимние игры" пройдет для тюменцев 20 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают поучаствовать в игровой программе "Зимние игры", которая пройдет 20 января на уличной площадке по ул. Малышева, 24. Участников мероприятия ждут возведение снежного городка и гонки на бубликах, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что общественное пространство на ул. Малышева, 22-24 было благоустроено в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в 2022 году. Появились освещённые дорожки, спортивные площадки для активного отдыха, комплексы для детей, корт, сцена, зона для выгула собак.

Всё оформили в морском стиле: игровой комплекс выполнен в виде корабля, сцена напоминает причал, а вокруг памп-трека проложена дорожка из гальки с Черного моря.