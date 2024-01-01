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Тюменские волонтеры могут стать амбассадорами премии #МыВместе

Общество, 16:31 19 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать амбассадорами премии #МыВместе предлагают волонтерам из Тюменской области. Отбор уже стартовал и продлится до 22 января, сообщает Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Попробовать себя в роли амбассадоров могут участники премии прошлых сезонов, члены клубов участников премии #МыВместе, а также тюменцы старше 14 лет, реализующие на постоянной основе социально значимые проекты.

Участников амбассадорской программы научат организовывать собственные мероприятия. Они прокачают навык публичных выступлений, получат возможность работать в сообществе единомышленников, а также смогут стать официальным представителем премии в своем регионе.

Прием заявок ведется на сайте dobro.ru.

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