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Пожар в квартире на ул. Елизарова в Тюмени начался из-за беговой дорожки

Происшествия, 15:36 19 января 2024

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Короткое замыкание стало причиной ночного пожара в квартире дома по ул. Елизарова в Тюмени. Возгорание произошло ночью 19 января.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, пожар начался с балкона, где длительное время стояла беговая дорожка, включенная в розетку. Услышав треск и выйдя на балкон, жильцы квартиры увидели, что в районе спортивного агрегата происходит открытое горение. Они покинули квартиру и сообщили о пожаре в экстренные службы.

Вовремя приехавшие сотрудники МЧС России эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара 16 человек. Огонь, успевший повредить 10 квадратных метров внутренней отделки и имущество в квартире, был оперативно ликвидирован.

Специалисты Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминают, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра. Не следует также использовать неисправное электрооборудование и перегружать электросеть.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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