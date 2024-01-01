Пожар в квартире на ул. Елизарова в Тюмени начался из-за беговой дорожки

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Короткое замыкание стало причиной ночного пожара в квартире дома по ул. Елизарова в Тюмени. Возгорание произошло ночью 19 января.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, пожар начался с балкона, где длительное время стояла беговая дорожка, включенная в розетку. Услышав треск и выйдя на балкон, жильцы квартиры увидели, что в районе спортивного агрегата происходит открытое горение. Они покинули квартиру и сообщили о пожаре в экстренные службы.

Вовремя приехавшие сотрудники МЧС России эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара 16 человек. Огонь, успевший повредить 10 квадратных метров внутренней отделки и имущество в квартире, был оперативно ликвидирован.

Специалисты Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминают, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра. Не следует также использовать неисправное электрооборудование и перегружать электросеть.