40 тыс. рублей получит ученик голышмановской школы за травму на физкультуре
Происшествия, 15:58 19 января 2024
40 тыс. рублей за полученную травму выплатит школа Голышмановского района ученику, сообщает прокуратура Тюменской области.
Установлено, что в феврале 2023 года 10-летний ученик местной школы во время урока физкультуры сломал правую руку.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда.
Голышмановский районный суд в рамках рассмотрения гражданского дела утвердил мировое соглашение, согласно которому школа выплатит несовершеннолетнему компенсацию в размере 40 тыс. рублей.