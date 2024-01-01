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40 тыс. рублей получит ученик голышмановской школы за травму на физкультуре

Происшествия, 15:58 19 января 2024

40 тыс. рублей за полученную травму выплатит школа Голышмановского района ученику, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в феврале 2023 года 10-летний ученик местной школы во время урока физкультуры сломал правую руку.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда.

Голышмановский районный суд в рамках рассмотрения гражданского дела утвердил мировое соглашение, согласно которому школа выплатит несовершеннолетнему компенсацию в размере 40 тыс. рублей.

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# моральный вред , прокуратура , травма

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