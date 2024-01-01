  • 19 января 202419.01.2024пятница
  • USD88,6610
    EUR96,5882
  • В Тюмени -17..-19 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский "Серпантин" стал победителем национальной премии "Щелкунчик" в Москве

Общество, 18:21 19 января 2024

предоставлено Еленой Тупиковой | Фото: предоставлено Еленой Тупиковой

Тюменский хореографический ансамбль "Серпантин" стал Лауреатом I степени в номинации эстрадный танец во II Национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства "Щелкунчик". Событие объединило 110 хореографических ансамблей и 3 тыс. исполнителей по разным направлениям с 10 по 13 января.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель ансамбля Елена Тупикова.

"Серпантин" – единственный коллектив, который представил Тюменскую область в Москве. Свой номер команда репетировала четыре месяца, с сентября прошлого года. В итоге перед жюри выступили 20 юных тюменцев в возрасте от 11 до 13 лет.

Елена Тупикова рассказала, как готовили номер "Увлекательное путешествие". Сначала ребята погрузились в тему – пересмотрели фильмы, в которых есть путешествия на корабле: "Бриллиантовая рука", "Полосатый рейс" и другие. Потребовалась помощь режиссера Левана Допуа, который объяснил, как обыграть своего героя – если ты в шляпке, то действовать нужно так, а если ты в босоножках опаздываешь к отправлению судна, то это уже другая история.

"Перед выходом на сцену мы по сложившейся традиции встали в круг, закрыли глаза, поделились энергетикой, нажали друг другу на руку, выдохнули – и к публике. Такая батарейка у нас перед каждым конкурсом. Мы же, руководители, Владимир Казанцев и я, остаемся за кулисами, волнуемся и болеем за наших талантливых детей", - рассказала Елена Тупикова.

На такое масштабное событие она посоветовала приезжать опытным и закаленным выступлениями коллективам, чтобы волнение не помешало достойно выступить. У "Серпантина" получилось, потому что в его копилке много побед на различных конкурсах, в том числе всероссийских и международных.

Очень важным моментом премии стала обратная связь от жюри, членам которого понравился номер, но в то же время каждый из них дал ценные наставления и воодушевил коллектив на усердную работу и будущие победы.

Елена Тупикова рассказала, что финальным аккордом стал грандиозный гала-концерт в КЦ "Москва", где на сцену в едином танце вышли сотни талантливых исполнителей со всех уголков России: "Такое яркое и колоссальное действо навсегда останется в памяти детей".

Добавим, организатор премии выступила Московская международная академия хореографии. На концертных площадках представили народную, эстрадную хореографию, классические и современные, бальные танцы, а также уличные направления.

предоставлено Еленой Тупиковой | Фото: предоставлено Еленой Тупиковой

Видео предоставлено Еленой Тупиковой.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурс , Победа , хореография , Щелкунчик

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:59 19.01.2024Форум "Родные - Любимые" стартовал на ВДНХ в Москве
20:30 19.01.2024Тюменцы стали чаще выбирать Таиланд и Китай для новогодних путешествий
20:17 19.01.2024До 10 тонн увеличили грузоподъемность на ледовой переправе в Вагайском районе
19:36 19.01.2024Югорчанам покажут спектакли Тюменского театра кукол