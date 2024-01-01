Тюменский "Серпантин" стал победителем национальной премии "Щелкунчик" в Москве

| Фото: предоставлено Еленой Тупиковой | Фото: предоставлено Еленой Тупиковой

Тюменский хореографический ансамбль "Серпантин" стал Лауреатом I степени в номинации эстрадный танец во II Национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства "Щелкунчик". Событие объединило 110 хореографических ансамблей и 3 тыс. исполнителей по разным направлениям с 10 по 13 января.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель ансамбля Елена Тупикова.

"Серпантин" – единственный коллектив, который представил Тюменскую область в Москве. Свой номер команда репетировала четыре месяца, с сентября прошлого года. В итоге перед жюри выступили 20 юных тюменцев в возрасте от 11 до 13 лет.

Елена Тупикова рассказала, как готовили номер "Увлекательное путешествие". Сначала ребята погрузились в тему – пересмотрели фильмы, в которых есть путешествия на корабле: "Бриллиантовая рука", "Полосатый рейс" и другие. Потребовалась помощь режиссера Левана Допуа, который объяснил, как обыграть своего героя – если ты в шляпке, то действовать нужно так, а если ты в босоножках опаздываешь к отправлению судна, то это уже другая история.

"Перед выходом на сцену мы по сложившейся традиции встали в круг, закрыли глаза, поделились энергетикой, нажали друг другу на руку, выдохнули – и к публике. Такая батарейка у нас перед каждым конкурсом. Мы же, руководители, Владимир Казанцев и я, остаемся за кулисами, волнуемся и болеем за наших талантливых детей", - рассказала Елена Тупикова.

На такое масштабное событие она посоветовала приезжать опытным и закаленным выступлениями коллективам, чтобы волнение не помешало достойно выступить. У "Серпантина" получилось, потому что в его копилке много побед на различных конкурсах, в том числе всероссийских и международных.

Очень важным моментом премии стала обратная связь от жюри, членам которого понравился номер, но в то же время каждый из них дал ценные наставления и воодушевил коллектив на усердную работу и будущие победы.

Елена Тупикова рассказала, что финальным аккордом стал грандиозный гала-концерт в КЦ "Москва", где на сцену в едином танце вышли сотни талантливых исполнителей со всех уголков России: "Такое яркое и колоссальное действо навсегда останется в памяти детей".

Добавим, организатор премии выступила Московская международная академия хореографии. На концертных площадках представили народную, эстрадную хореографию, классические и современные, бальные танцы, а также уличные направления.

| Фото: предоставлено Еленой Тупиковой | Фото: предоставлено Еленой Тупиковой

Видео предоставлено Еленой Тупиковой.

Инна Кондрашкина