В Тюмени отметили годовщину образования инженерных войск

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

323 годовщину со дня образования инженерных войск России отметили в ДК "Нефтяник" 19 января. В мероприятии участвовали офицеры, профессорско-преподавательский состав, ветераны и сотрудники ТВВИКУ, юнармейцы.

С профессиональным праздником коллектив поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища герои нашего времени. В ходе спецоперации они демонстрируют мужество, отвагу и профессионализм. Он напомнил, что в начале года Владимир Путин присвоил 40 инженерно-саперному полку, сформированному в Тюменской области, почетное наименование "гвардейский". Также 67 офицеров вуза были награждены государственными наградами за участие в СВО.

"Тюменская область гордится своими героями. Мы гордимся всеми участниками специальной военной операции. Спасибо вам за службу, доблесть, верность Родине и воинской присяге. В преддверии праздника желаю всем крепкого сибирского здоровья, удачи и успехов при выполнении боевых задач", - добавил Александр Моор.

По поручению президента России губернатор вручил государственные награды участникам спецоперации: знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени и медали Суворова. Еще один служащий был награжден благодарственным письмом правительства региона.

Начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова генерал-майор Дмитрий Евмененко рассказал, что спецоперация внесла коррективы в подготовку будущих офицеров.

"Сегодня мы полностью адаптировали программу в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет нам сегодняшняя обстановка. У нас есть участники спецоперации. Они составляют тот костяк, который проводит обучение и подготовку курсантов по новым программам. Хочу сказать, что мы гордимся своими выпускниками, переживаем за них, знаем об их успехах. ТВВИКУ всегда знает и помнит о подвигах наших выпускников и ветеранов", - уточнил он.

Совместно с Министерством обороны России региональное правительство также участвует в модернизации вуза. В прошлом году была открыта новая столовая, сейчас к завершению близятся работы в общежитии. "Будем и дальше поэтапно двигаться в реализации всех наших планов по обновлению вуза", - сказал глава региона.

В поздравительных словах гости отметили неоценимый вклад ТВВИКУ в подготовку высококвалифицированных кадров для инженерных войск, высокую роль офицеров и профессорско-преподавательского состава. Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что для Тюмени это особый праздник.

"Сегодня трудно представить ту сферу жизнедеятельности, где бы ни работали представители и выпускники ТВВИКУ. Приятно, что многие из нас являются нашими помощниками. Вы помогаете, чтобы в нашем городе появились парки и скверы, вы делаете так, чтобы наши дети ровнялись на вас. И многие кадеты училища, смотря на вас, уже определились с будущей профессией", - сказал он.

Завершилось мероприятие выступлением тюменских творческих коллективов.

Виктория Макарова