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Югорчанам покажут спектакли Тюменского театра кукол

Общество, 19:36 19 января 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Спектакли Тюменского театра кукол покажут жителям Югры в рамках проекта "Культурное сотрудничество". Гастрольный тур пройдет 1 и 2 февраля в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Юные югорчане увидят спектакль "Щелкунчик". Эта история еще раз напомнит о важности сострадания и человечности. В постановке удачно сочетаются современные технологии видеомаппинга, классические приемы театра кукол и живой план.

Взрослой аудитории покажут спектакль по произведению Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В прошлом году премьерный спектакль стал самым востребованным в репертуаре театра.

Напомним, "Культурное сотрудничество - межрегиональный проект Тюменской области, Югры и Ямала, реализованный при поддержке губернаторов Александра Моора, Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова.

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# культура , спектакли , Тюменский театр кукол

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