Тюменцы стали чаще выбирать Таиланд и Китай для новогодних путешествий

| Фото: Ринат Рахметулов | Фото: Ринат Рахметулов

На 34 % больше жителей Тюменской области выбрали для новогоднего отдыха азиатское направление в 2024 году. Для сравнения аналитики компании МегаФон использовали данные января прошлого года. Прирост обеспечили в основном Тайланд и Китай. Помимо них в топ-стран для зимних путешествий вошли Турция и ОАЭ, сообщили в компании.

Всего туристы из Тюменской области посетили 77 стран, что на 20 % больше, чем годом ранее. Возобновился туристический трафик в о. Маврикий, Кению, Японию, Эфиопию и Венесуэлу.

В целом по России среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории. Резкий рост обусловлен тем, что в прошлом году открыли границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введённых на волне пандемии коронавируса.

В ОАЭ отправилось на 17 % больше туристов, чем в прошлом году. Саудовская Аравия приняла на 20 % больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт – туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем на прошлые новогодние праздники.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Алжир – рост турпотока в эту страну составил 182%. На Маврикий отправилось на 168% больше россиян, на 65% выросла популярность Марокко и на 19% - Египта.

Отметим, что выводы сделаны на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.