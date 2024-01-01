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Тюменцы могут принять участие в создании фильма о лесных пожарах

Общество, 12:39 20 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм о лесных пожарах в Тюменской области снимут тюменские режиссеры Дмитрий Колобов ("Каравелла Крапивина") и Алексей Южаков ("Папаша в бегах"). Жители региона могут отправить свои истории, архивные фото и видео пожаров 2023 года в личные сообщения Дмитрию Колобову во Вконтакте.

Как сообщает "Мегатюмень", проект находится на стадии препродакшна: идет поиск продюсеров и инвесторов. Для тизера и презентации проекта режиссеры собирают истории жителей региона — впоследствии, они могут стать героями съемок.

"Нам очень важно узнать истории простых горожан, которые боролись со стихией или пострадали от нее, потому что документальное кино — всегда про людей. Мы хотим собрать как можно больше таких историй от тюменцев и жителей региона — постараемся разобраться, как можно предостеречь пожары и помочь в моменте. Это будет эмоциональное кино, — сказал Дмитрий Колобов.

В фильме будут сцены реконструкции реальных событий со слов героев и очевидцев. Съемками этой части ленты займется режиссер "Папаши в бегах" — Алексей Южаков. Также будет показана работа сотрудников МЧС. Фильм планируют выпустить в 2025 году.

"Моя задача — сделать так, чтобы документальная часть фильма была в формате блокбастера. Мы хотим показать, что вместе можем победить стихию, минимизировать ее разрушительную силу. Надеемся вызвать у людей сочувствие, пробудить в них человечность и показать, как важно помогать другим людям", — добавил Алексей Южаков.

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# документальные фильмы , лесные пожары

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