511 млрд 24,2 млн рублей потратили жители Тюменской области в магазинах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - лидер УФО по развитию розничной торговли, при этом большая часть покупок приходится на непродовольственные товары, пишет Вслух.ру.

511 млрд 24,2 млн рублей потратили жители Тюменской области в магазинах по данным за январь - ноябрь 2023 года, без учета предновогоднего ажиотажа. За год оборот розничной торговли вырос на 18,8 %. По динамике регион лидирует в Уральском федеральном округе и значительно превышает общероссийский показатель (5,9 %).

Основная часть трат - 268 млрд 110,1 млн рублей за 11 месяцев - приходится на непродовольственные товары. За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 242 млрд 914,1 млн рублей. При том, что за год, согласно официальной статистике, цены на товары и услуги в регионе выросли на 1,7 %.

С учетом численности населения ежемесячно каждый житель Тюменской области тратит на покупки более 28,8 тыс. рублей. В УФО оборот розничной торговли за 11 месяцев составил 3 трлн 401 млрд 516,7 млн рублей, в целом по России — 42 трлн 461,4 млрд рублей.