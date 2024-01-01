Выставка "Пятое время года" открылась в п. Московском Тюменского района

| Фото: сайт Евгения Корнильцева-Быстринского (архив) | Фото: сайт Евгения Корнильцева-Быстринского (архив)

Голышмановский художник Евгений Корнильцев-Быстринский открыл свою персональную выставку в п. Московском Тюменского района. Она называется "Пятое время года". Эта композиция получилась хоть и небольшая, но многообразная. Стиль своих работ многогранный художник определяет, как "загадочный реализм", пишет tmn.aif.ru.

"Серия работ "Пятое время года" посвящена библейским сюжетам. Придуманный мной новый сезон не зависит от календаря. Это состояние души, это тепло родного дома, внутренняя гармония человека и природы", - подчеркнул мастер.

Зрители выставки особенно часто останавливались около картин цикла "Времена года". На них изображены пейзажи и лица жителей его малой родины в Голышмановском городском округе. Для художника этот цикл стал своего рода "живописной родословной".

На выставку приезжали его родные и друзья со всего нашего региона, те, кто очарован яркими красками на необычных полотнах Евгения. Уроженец малой деревни Быстрой, автор картин рассказал посетителям выставки о творчестве, процитировал Рождественские стихи Иосифа Бродского, которые вдохновили его на создание одной из лучших своих картин "Утренняя звезда".

Евгений Корнильцев работал в Красноярском крае, Абакане, Москве. Он стал известным благодаря своим картинам – аллегориям. Больше 10 лет назад художник вернулся в родную деревню Быстрая Голышмановского округа. Здесь открыл Дом художника, и теперь это одновременно его творческая мастерская, арт-студия, галерея, место встречи голышмановских художников, поэтов, писателей. Он - член местного литературного клуба и руководитель общества трезвости. Недавно вступил в Союз художников России.