Тюменский кукольный театр даст гастроли в Югре
Общество, 20:18 21 января 2024
| Фото: Тюменский театр кукол во ВКонтакте
Тюменский театр кукол посетит с гастролями Ханты-Мансийск со спектаклями "Мастер и Маргарита" и "Щелкунчик" 1 и 2 февраля.
Постановки дадут в концертно-театральном центре "Югра-Классик". Юные жители Югры увидят постановку "Щелкунчик". В этом спектакле удачно сочетаются современные технологии видеомэппинга, классические приемы театра кукол и живой план. Взрослой аудитории предлагается окунуться в произведение Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Гастроли состоятся благодаря уникальному проекту "Культурное сотрудничество" при поддержке губернаторов Тюменской области и ХМАО.