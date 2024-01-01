Тюменский кукольный театр даст гастроли в Югре

| Фото: Тюменский театр кукол во ВКонтакте | Фото: Тюменский театр кукол во ВКонтакте

Тюменский театр кукол посетит с гастролями Ханты-Мансийск со спектаклями "Мастер и Маргарита" и "Щелкунчик" 1 и 2 февраля.

Постановки дадут в концертно-театральном центре "Югра-Классик". Юные жители Югры увидят постановку "Щелкунчик". В этом спектакле удачно сочетаются современные технологии видеомэппинга, классические приемы театра кукол и живой план. Взрослой аудитории предлагается окунуться в произведение Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Гастроли состоятся благодаря уникальному проекту "Культурное сотрудничество" при поддержке губернаторов Тюменской области и ХМАО.