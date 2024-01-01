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Жители 24 улиц Тюмени в ближайшие три года получат централизованное водоснабжение

Общество, 14:20 22 января 2024

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Более 8 километров водопроводных сетей построит тюменский водоканал в ближайшие три года на улицах областного центра, не обеспеченных централизованным водоснабжением. В 2024 году планируется выполнить проектирование. К строительно-монтажным работам специалисты приступят в 2025 году. Реализовать комплекс мероприятий и запустить водопроводы в промышленную эксплуатацию предполагается до конца 2026 года, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"Это уже вторая программа тюменского водоканала, нацеленная на строительство сетей в районах частной застройки, не обеспеченных централизованным водоснабжением", - отмечено в сообщении.

За предыдущие 6 лет "Росводоканал Тюмень" проложил порядка 70 километров водопроводных сетей. Доступ к централизованному водоснабжению получили жители более 2 тысяч 100 домовладений.

"На каждом водопроводе установлены колодцы для удобного подключения сетей абонентов. Порядок подключения определен федеральным законодательством", - отметила коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

Мероприятия по строительству водопроводных сетей в "безводных" районах нацелены и на повышение безопасности в местах индивидуальной застройки. На каждом водопроводе устанавливаются пожарные гидранты.

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# водоснабжение , Тюмень Водоканал

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