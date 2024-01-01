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В Тюменской области ученые создают базу данных выведенных сортов овса

Общество, 14:53 22 января 2024

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Базу данных сортов овса региональной селекции создают ученые Тюменской области. Коллекция насчитывает более 700 сортов овса и еще 300 гибридов первого и второго поколений.

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса, на базу уже оформлено свидетельство о госрегистрации. Его получили в лаборатории геномных исследований в растениеводстве Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН.

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Комплексное фенотипирование коллекции – это один из важнейших этапов селекционных и генетических исследований. Оно позволяет проводить поиск ценных генетических образцов, а также выявлять гены, контролирующие важные хозяйственные признаки растений.

Отметим, что в 2023 году тюменским ученым удалось получить первые семена овса, обладающего признаками гигантизма. Сейчас их изучают в лабораторных условиях, а весной посеют в теплице и в поле. Предполагается, что овес за лето должен вырасти выше человеческого роста. Это было бы одним из решений проблемы кормов для северных регионов. В ведомстве уточнили, что до сих пор ученые не могли сделать так, чтобы гигантизм проявлялся стабильно. Вполне возможно, что тюменцам это удастся первым.

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# овес , селекция , ученые

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