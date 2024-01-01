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Тюменские старшеклассники могут получить до пяти баллов к ЕГЭ на олимпиаде ЕНОТ

Общество, 08:27 24 января 2024

ТОНБ | Фото: ТОНБ

Школьники 9-11 классов могут заявиться на многопредметную олимпиаду ЕНОТ, которую проводит Школа естественных наук ТюмГУ. Участники проверят свои знания по биологии, географии, физике и химии, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Победителям добавят по пять баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Тюменский госуниверситет на одно из профильных направлений. Призерам дадут по три балла к экзаменам. Участники также получат баллы на бонусную карту по программе RealTalk, которые можно обменять на мерч.

Отборочный этап пройдет в течение февраля в дистанционном формате. Финал состоится очно 10 марта.

Регистрация по ссылке.

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# ЕГЭ , олимпиада , ТюмГУ , школьники

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