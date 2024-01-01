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Тюменские студенты испекут хлеб по рецептам заводов блокадного Ленинграда

Общество, 08:14 24 января 2024

пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Патриотическое мероприятие "Блокадный хлеб и хлеб наших дней", приуроченное к 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет в Тюмени в седьмом корпусе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) 26 января. Начало в 10 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты испекут три вида хлеба по рецептуре, которая использовалась заводами города-героя. "В тот период в хлеб активно вводили добавки, которые могли составлять до 40 % от всего состава изделия. Тогда в ход шли гидроцеллюлоза, подсолнечник, луб, солод, овсяная мука, жмых и даже мучная пыль, которую собирали со стен, потолков, механизмов на мукомольном комбинате", - отмечают организаторы.

Тюменские школьники и студенты ГАУ Северного Зауралья расскажут о том, как ленинградцы боролись за свою жизнь и о современном состоянии хлебопекарной отрасли страны.

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# блокада Ленинграда , блокадный хлеб , ГАУ Северного Зауралья

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