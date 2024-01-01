В Год семьи правительство утвердит стратегию демографической и семейной политики до 2030 года

| Фото: оргкомитет Года семьи | Фото: оргкомитет Года семьи

В течение 2024 года – в Год семьи – правительство проработает и утвердит стратегию демографической и семейной политики до 2030 года. Этими и другими планами поделились члены оргкомитета на презентационной сессии "Каким будет Год семьи?" в лектории Общества "Знание" на форуме "Родные – Любимые", который проводится на Международной выставке-форуме "Россия", сообщает оргкомитет Года семьи.

"В нашей стране 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. И что очень важно, за последние пять лет количество третьих и последующий детей, несмотря на все демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет более чем на 11%, а количество многодетных семей, где воспитывается три и более ребенка, составило 2,3 миллиона. Количество рожденных детей возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где три и более ребенка. Это очень хороший показатель, но хочу вам сказать, этого недостаточно. Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше, и чтобы мы делали все возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно", — сказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Она отметила, что в этом году будет принято решение об установлении по всей стране единого статуса многодетной семьи и выдача единого удостоверения об этом, что будет закреплять соответствующие льготы в части выплаты пособий, пенсионного обеспечения, трудового законодательства, сферы здравоохранения, лекарственного обеспечения, поддержки предпринимательства.

"Основополагающим документом на ближайшие годы, который нам предстоит разработать всем вместе, является стратегия демографической и семейной политики. Обсуждение этого документа не может ограничиться только экспертным сообществом. Мы также будем привлекать субъекты Российской Федерации и вас, уважаемые многодетные семьи, и всех заинтересованных граждан, воспитывающих детей", — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

При разработке стратегии, по словам министра, будут учитываться уже реализованные меры, лучшие корпоративные практики, программы по улучшению жилищных, трудовых условий для родителей, воспитывающих детей.

По словам губернатора Новгородской области, председателя комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрея Никитина местные власти и власти регионов должны сделать все, чтобы улучшить жизнь семей и использовать для этого возможности национальных проектов.

"Сделаем все для успешной реализации национальных проектов. Возможности для счастливой жизни должны быть созданы абсолютно везде. Ничего более важного, чем благополучие наших семей, наших детей. И наша задача – создать все условия для их развития", — сказал губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрей Никитин.

О том, как Год семьи пройдет для российской молодежи, рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Планируют широко развернуть семейные маршруты путешествий в рамках нашей программы "Больше, чем путешествие". Летом хотят открыть большой туристический сезон. Это будет такое пространство совместного времяпровождения детей и родителей в интересных условиях.

“Через месяц у нас пройдет Всемирный фестиваль молодежи, где мы примем 20 тысяч молодых людей и детей в том числе со всего мира. В рамках фестиваля 5 марта станет Днем семьи, и мы планируем многих из вас пригласить в этот день на всемирный фестиваль и рассказать о вас не только нашей стране, но и всему миру", — сказала Ксения Разуваева, обращаясь к участникам форума "Родные – Любимые".

По словам Министра юстиции Константина Чуйченко, в рамках Года семьи Минюстом России запланирован ряд мероприятий. "Во-первых, мы предложили провести Всероссийскую неделю правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Старт будет дан 8 июля, в день празднования Дня семьи, любви и верности. Во-вторых, это Всероссийский день правовой помощи детям, в рамках которого семьи могут получить бесплатную квалифицированную правовую помощь. С учетом решения Правительства об определении Минюста в качестве координатора работы по внесению изменений в Семейный кодекс, актуальные вопросы законодательства в сфере защиты семьи будут обсуждаться в рамках XII Петербургского международного юридического форума", — сказал Константин Чуйченко.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что при реализации проектов в Год семьи необходимо учесть предложения самих представителей семей, какие меры поддержки им было бы важно получить.

"Недавно завершившийся Год педагога и наставника и Год семьи – два взаимосвязанных года. Сначала ребенка воспитывают мама, папа, дедушки и бабушки. Потом он идет в школу, в его жизни появляются первые учителя, классный руководитель. Школа — это тоже семья. Поэтому в рамках Года семьи мы будем делать все для того, чтобы поддержать семьи, школы и педагогов", – сказал Сергей Кравцов.

По словам Министра культуры Ольги Любимовой, Год семьи в культуре обещает быть насыщенным. "Уже в третий раз в столице пройдет Международный детский культурный форум, в Коломне проведем Всероссийский фестиваль семейного творчества "Семья России", а в Москве и Суздале состоится форум-фестиваль "Вера. Надежда. Любовь". Мы готовим множество ярких мероприятий: по всей стране музеи представят новые выставочные проекты, кинотеатры покажут новые семейные картины, а на сценах театров состоятся премьеры более 400 детских спектаклей. И конечно, наши коллективы будут приезжать с гастролями во все регионы страны", — сказала Ольга Любимова.

"Мероприятия по поддержке материнства и детства — это комплекс мер, которые позволяют сегодня иметь самые низкие за всю историю показатели детской смертности, — отметил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. – По поручению президента России был реализован масштабный проект — строительство перинатальных центров. Сегодня каждая женщина рожает в безопасных и комфортных условиях. В России доступен самый большой объем скрининга для новорожденных. Это методы диагностики, которые позволяют только появившемуся на свет ребенку уже своевременно провести определенный поиск серьезных заболеваний и подхватить их на стадии, когда симптомов еще нет".

Торжественная церемония официального открытия Года семьи запланирована на 23 января.

Год семьи проводится в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей, особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. План основных мероприятий года утвержден правительством Российской Федерации. В течение года программа мероприятий Года семьи охватывает 89 российских регионов и рассчитана на взрослых и детей самого разного возраста.