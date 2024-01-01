Тюменские студенты-медики получат дипломы программистов весной 2024 года

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

200 студентов обучаются на Цифровой кафедре Тюменского медуниверситета. В феврале у них начнется последний семестр. Они займутся проектной деятельностью, сообщает пресс-служба вуза.

В предпоследнем учебном семестре будущие медики изучали SQL для работы с базами данных в бесплатной школе программирования Сбера "Школа 21". Занятия проходили онлайн на геймифицированной цифровой образовательной платформе, которую Сбер разработал специально для "Школы 21", по методике "равный равному" без лекций и оценок. Студенты работали над кейсами индивидуально и в команде.

По отзывам курс был непростым, но познавательным. Все, кто успешно освоил его, получат дипломы о переподготовке. В марте они выйдут на практику на тюменские предприятия. Список партнеров и позиций, на которых будут работать выпускники, утверждается.

Ранее несколько студентов проходили досрочную практику в компании "1С - Медицина – Регион", где работали тестировщиками.

Напомним, что программа подготовки студентов на Цифровой кафедре Тюменского медицинского университета была запущена осенью 2022 года. Участниками первого потока стали старшекурсники институтов материнства и детства и клинической медицины. Весной 2024 года, после двухгодичного обучения, выпускники получат диплом о переподготовке с квалификацией "Программист".