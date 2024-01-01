  • 23 января 202423.01.2024вторник
  • USD87,9724
    EUR95,8854
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Станцию для очистки и подачи питьевой воды в тестовом режиме запустили в Абатском районе

Общество, 17:46 23 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Станцию для очистки и подачи чистой питьевой воды в сеть из подземных источников в тестовом режиме запустили в с. Конево Абатского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Таким образом, ещё в одной центральной усадьбе, где живут более 500 человек, решен жизненно важный вопрос", - сказал глава Абатского района Игорь Васильев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# чистая вода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 23.01.2024Станцию для очистки и подачи питьевой воды в тестовом режиме запустили в Абатском районе
17:43 23.01.2024Автоинспекторы предупреждают о плохой видимости на трассе Тюмень – Омск
17:35 23.01.2024Более 2,8 миллиона электронных больничных выдали в Тюменской области с 2022 года
17:24 23.01.2024Тобольские врачи диагностировали у пациентки опасную грыжу