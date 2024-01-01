Станцию для очистки и подачи питьевой воды в тестовом режиме запустили в Абатском районе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Станцию для очистки и подачи чистой питьевой воды в сеть из подземных источников в тестовом режиме запустили в с. Конево Абатского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Таким образом, ещё в одной центральной усадьбе, где живут более 500 человек, решен жизненно важный вопрос", - сказал глава Абатского района Игорь Васильев.