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Тобольские врачи диагностировали у пациентки опасную грыжу

Общество, 17:24 23 января 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы выявили у пациентки врачи областной больницы № 3 в Тобольске. Опасная патология стала причиной хронической анемии, сообщает областной департамент здравоохранения.

Изначально женщина обратилась в больницу к торакальному хирургу, который отправил ее на обследование ЖКТ. Как оказалось, желудок женщины находился в грудной полости. Врач Мустахим Сатывалдаев предположил связь анемии с нетипичным положением органа.

Женщине необходима была срочная операция, однако провести ее не могли из-за анемии. Пациентку перевели в терапевтическое отделение, где врачу Николаю Зайцеву удалось достичь необходимых для вмешательства показателей гемоглобина.

Операцию пациентке выполнили уже в Тюмени. Лечение прошло успешно и не вызвало осложнений. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже вернулась к привычному образу жизни.

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# здравоохранение , областная больница № 3

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