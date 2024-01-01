Тобольские врачи диагностировали у пациентки опасную грыжу

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы выявили у пациентки врачи областной больницы № 3 в Тобольске. Опасная патология стала причиной хронической анемии, сообщает областной департамент здравоохранения.

Изначально женщина обратилась в больницу к торакальному хирургу, который отправил ее на обследование ЖКТ. Как оказалось, желудок женщины находился в грудной полости. Врач Мустахим Сатывалдаев предположил связь анемии с нетипичным положением органа.

Женщине необходима была срочная операция, однако провести ее не могли из-за анемии. Пациентку перевели в терапевтическое отделение, где врачу Николаю Зайцеву удалось достичь необходимых для вмешательства показателей гемоглобина.

Операцию пациентке выполнили уже в Тюмени. Лечение прошло успешно и не вызвало осложнений. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже вернулась к привычному образу жизни.