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Армизонцы отправляют участникам СВО медицинские препараты и продукты

Общество, 16:29 23 января 2024

ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Продукты, вязаные носки, телогрейки, медицинские препараты и блиндажные свечи практически ежедневно жители Армизонского района приносят в пункт сбора помощи участникам СВО.

Армизонцы также переводят средства на покупку необходимой техники и оборудования, плетут маскировочные сети в Центральной районной библиотеке и Доме культуре.

Посылки отправляются через Почту России, тюменский центр "Аванпост", с доставкой помогают и военнослужащие, возвращающиеся в зону СВО после отпуска, сообщает инфоцентр регионального правительства.

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