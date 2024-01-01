Армизонцы отправляют участникам СВО медицинские препараты и продукты

| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Продукты, вязаные носки, телогрейки, медицинские препараты и блиндажные свечи практически ежедневно жители Армизонского района приносят в пункт сбора помощи участникам СВО.

Армизонцы также переводят средства на покупку необходимой техники и оборудования, плетут маскировочные сети в Центральной районной библиотеке и Доме культуре.

Посылки отправляются через Почту России, тюменский центр "Аванпост", с доставкой помогают и военнослужащие, возвращающиеся в зону СВО после отпуска, сообщает инфоцентр регионального правительства.