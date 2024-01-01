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В Тюменской области стартовал отборочный тур XXIII Молодёжных Дельфийских игр

Общество, 17:02 23 января 2024

vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Отборочный тур XXIII Молодёжных Дельфийских игр России стартовал в Тюменской области 22 января. По итогам 2023 г. регион занял пятое место в Дельфийском рейтинге субъектов РФ, написала директор регионального департамента культуры Елена Майер на своей странице во ВКонтакте.

"Рейтинг составлен на базе официального командного первенства XХII молодежных Дельфийских игр России 2023 года с учетом регулярности и уровня проведения отборочных туров, количественных и качественных составов делегаций, достижений лауреатов игр разных лет, вклада в популяризацию состязаний и рейтингового коэффициента прошлых лет и прочего", - уточнила она.

Дельфийские игры — статусные творческие состязания, участие в них имеет важное значение для развития талантливых детей и молодежи. В регионе выстроен системный подход в выявлении и поддержании талантов нашего региона, это даёт хороший результат.

"Признательна родителям и педагогам, которые оказывают поддержку нашим детям, желаю им дальнейших побед! На протяжении четырех лет Тюменская область входит в топ-5 лидеров дельфийского рейтинга регионов. За эти годы по всероссийским Дельфийским играм у нас 55 медалей, из них девять золотых и восемь серебряных", - рассказала Майер.

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# Дельфийские игры , Елена Майер

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