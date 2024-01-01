ГИБДД: видимость на дороге Голышманово – Бердюжье сильно ограничена
Общество, 17:59 23 января 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автоинспекторы предупреждают о тумане на 4-м, 39-м и 43-м км автодороги Голышманово – Бердюжье. Видимость сильно ограничена, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Наряд ДПС патрулирует данный участок дороги с включенными проблесковыми маяками на патрульном автомобиле, предупреждая участников движения о необходимости снижения скорости в условиях недостаточной видимости.
Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.