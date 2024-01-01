Владимир Путин участвует в работе Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"
Общество, 18:09 23 января 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые". На площадке выставки "Россия" проходит торжественная церемония старта Года семьи в России.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, регион на форуме представляют члены педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.
Трансляция проходит по ссылке.