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Владимир Путин участвует в работе Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые"

Общество, 18:09 23 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые". На площадке выставки "Россия" проходит торжественная церемония старта Года семьи в России.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, регион на форуме представляют члены педагогической династии Занкиевых из Тобольского района.

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Трансляция проходит по ссылке.

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# Владимир Путин , Год семьи

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