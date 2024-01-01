Семью Занкиевых из Тобольского района назвали примером педагогической династии
Общество, 19:23 23 января 2024
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
Семья Занкиевых из Тобольского района — пример педагогической династии, объявили на итоговом концерте форума "Родные — Любимые" на ВДНХ в Москве.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, у педагогической династии общий стаж составляет 610 лет. В роду у Занкиевых более 20 педагогов.
Короткий ролик о семье из Тюменской области также показали на главном экране события.
Видео информационного центра правительства Тюменской области