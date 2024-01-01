Семью Занкиевых из Тобольского района назвали примером педагогической династии

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Семья Занкиевых из Тобольского района — пример педагогической династии, объявили на итоговом концерте форума "Родные — Любимые" на ВДНХ в Москве.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, у педагогической династии общий стаж составляет 610 лет. В роду у Занкиевых более 20 педагогов.

Короткий ролик о семье из Тюменской области также показали на главном экране события.

Видео информационного центра правительства Тюменской области