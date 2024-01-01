В Тюменской области единое пособие получили родители 137 тысяч детей в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое пособие родителям 137 тыс. детей до 17 лет и 5 тыс. беременным женщинам назначили в Тюменской области в 2023 году. Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Размер выплаты зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

С нового 2024 года вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе единого пособия. В среднем по Тюменской области размер пособия увеличен на сумму от 500 до 1 тыс. рублей в месяц и теперь составляет: для детей – 7,5 – 15 тыс. рублей в месяц, для беременных женщин – 8,4 – 16,8 тыс. рублей в месяц.

При этом право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением.

ОСФР по Тюменской области назначает единое пособие в удобном формате социального казначейства. Это значит, что родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения специалисты фонда проверят через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также обратиться за пособием можно в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области или МФЦ.