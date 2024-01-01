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Для школьников Тюменской области организуют "Открытый университет" в онлайн и офлайн-форматах

Общество, 08:56 25 января 2024

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Серию мероприятий "Открытый университет" в онлайн и офлайн-форматах организует Тюменский государственный университет. Знакомство с педагогическими направлениями подготовки пройдет 28 января, участие бесплатное, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Специалисты университета проведут педагогические мастерские, мастер-классы, лекции и тренинги для старшеклассников, родителей и педагогов. Они осветят вопросы востребованности учителей в регионе, расскажут о мерах поддержки молодых педагогов и механизмах заключения договоров о целевом обучении. Представители приемной комиссии расскажут об особенностях поступления в 2024 году.

В завершение для школьников пройдет командный квиз "Pro-педагогику".

Встреча состоится с 10 часов в Институте социально-гуманитарных наук по адресу: ул. Ленина, 23. Часть программы будет транслироваться в группе "Абитуриент ТюмГУ". Необходима предварительная регистрация.

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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# квиз , профориентация , старшеклассники , ТюмГУ

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