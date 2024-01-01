В Тюменском районе начали обследовать сгоревшие леса

| Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента лесного комплекса Тюменской области

Обследование сгоревших лесов стартовало в Тюменском районе. В его ходе выявят погибшие и поврежденные деревья. На основе собранных данных специалисты проведут мероприятия по оздоровлению насаждений, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Для оценки санитарного состояния лесов, которые пострадали от пожара под Успенкой, Речкина и Богандинкой, прибыл специалист вагайского филиала Тюменской авиабазы, инженер по охране и защите лесов Анатолий Монастырев. Он и проведет обследования и даст рекомендации по оздоровлению.

В ведомстве отметили, что мероприятия по обследованию и расчистке горельников пройдут в два этапа. До апреля в хвойных лесах у Успенки и Речкина, в мае – в лиственных лесах под Богандинкой.

После сплошных санитарных рубок поврежденные участки леса будут восстановлены.