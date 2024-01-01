Около 190 тонн семян экспортировали в январе из Тюменской области в Казахстан

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Около 190 т семян экспортировали из Тюменской области в Казахстан в январе. Из этого объема – 178 т мягкой пшеницы и 8 т гороха, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Предприятия отправили семенной материал в соседнее государство 11 партиями. Перед экспортом их досмотрели и проверили на карантинные объекты. Продукцию эксперты признали соответствующей фитосанитарным требованиям страны-импортера. Это подтверждают сертификаты фитосанитарной безопасности и соответствия.

В управлении отметили, что по сравнению январем 2023 года объем экспорта семенного материала увеличился почти в 10 раз. Год назад сельхозтоваропроизводители экспортировали 20 тонн семенного материала.