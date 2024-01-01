  • 25 января 202425.01.2024четверг
  • USD88,2829
    EUR96,1657
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Якушев: за студентами - будущее нашей страны

Общество, 09:29 25 января 2024

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В вузах и ссузах Уральского федерального округа учится много талантливых и целеустремленных молодых людей. Они увлечённо исследуют фундаментальные проблемы, с усердием работают над прикладными задачами, успешно представляют регионы и учебные заведения на различных конкурсах, участвуют в социальных проектах, постоянно генерируют свежие, прорывные, нестандартные идеи.

Об этом, поздравляя молодежь округа с Днем студента, заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

"За вами будущее нашей страны. И так важно, чтобы свои мечты и надежды вы смогли реализовать здесь - в регионах Урала и Западной Сибири, перед которыми, как и перед всей страной, стоят большие и серьезные вызовы. И эти вызовы невозможно решить без высокообразованных специалистов: молодежь сегодня востребована во всех сферах экономики", - подчеркнул полпред.

Он пожелал, чтобы знания, полученные в годы учебы, стали крепкой и надежной основой для успешной профессиональной деятельности. "Пусть студенческие годы навсегда запомнятся как яркое и с большой пользой проведенное время", - добавил Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев , День студента

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 25.01.2024Назначен новый руководитель Тюменского индустриального университета
10:02 25.01.2024Тюменская область стала первой в России по уровню достижения нацпроектов в 2023 году
09:29 25.01.2024Владимир Якушев: за студентами - будущее нашей страны
09:18 25.01.2024Потомственная мастерица расскажет об истории тюменского ковра в музее Словцова