В Тюмени открыли первую молодежную научно-исследовательскую лабораторию "МорфоЛаб"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первую молодежную научно-исследовательскую лабораторию "МорфоЛаб" открыли в Тюменском государственном медицинском университете 24 января. Здесь будут проводить исследования клеток, в том числе стволовых.

"Мы возлагаем большие надежды на тех ребят, которые будут тут работать. Ждем от них новых свершений в областях регенеративной медицины и клеточных технологий. Для этого у них теперь есть первоначальный задел. В дальнейшем мы надеемся встроиться в межвузовскую исследовательскую сеть, потому что развитие медицины без исследований в других областях, без биологии, искусственного интеллекта, инженерных разработок, трудно представить. Мы делаем ставку на междисциплинарность", – уверен ректор Тюменского медиуниверситета Иван Петров.

Работать в лаборатории смогут молодые ученые - студенты, ординаторы, аспиранты и сотрудники не только медицинского вуза, но и из других университетов. Для этого ее оснастили современным оборудованием для проведения всех этапов гистологических исследований. Всего их три. Первый – это гистологическая обработка. Материал, который будет исследоваться, погружается в различные растворы и обезвоживается. Цикл занимает около 24 часов. Далее идет заливка в парафиновые блоки и нарезка образца ткани. Срез составляет примерно 2-5 нанометра. После этого материал помещают на предметное стекло и окрашивают специальным красителем, который для каждого вида тканей и клеток разный.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как отметил руководитель лаборатории Евгений Новиков, ему и его коллегам важен поиск способов воздействия на причины возникновения тяжелых хронических заболеваний и методов их лечения.

"Наша главная цель понять, каким образом развивается стволовая клетка, то есть от зарождения организма до патологии, и узнать, как мы на нее можем воздействовать. Основные векторы развития у нас - это патологии нервной системы, которые серьезно распространены, патология почечной и сердечно-сосудистой системы. Сейчас в большинстве случаев, когда человек заболел, лечат симптомы, а надо понять, в чем причина болезни. Так что наша задача выяснить это и сделать жизнь людей качественной", - добавил он.

На данный момент запущено три проекта. Это исследование клеток в гипоксии в условиях холода, в том числе в районах Крайнего Севера. Ученые хотят понять, каким образом стволовые клетки адаптируются в данных условиях. Второй – эмбриологический, где будет изучаться зарождение клетки и ее развитие до патологии, а третий – проект по регенерации кожи и разработки импланта.

"Это площадка соберет много юных горячих умов, которые хотят проявить себя в фундаментальной науке, разобраться в глобальных вопросах, связанных с клетками, поскольку это база. У меня есть планы на эту лабораторию - реализоваться в науке, в частности, в клеточных технологиях, это сейчас крайне перспективное развитие медицины. К сожалению, пока подробностей рассказать не могу", - поделился студент четвертого курса лечебного факультета ТМУ Константин Яковенко.

В университете уверены, что с появлением лаборатории вуз может стать флагманом развития клеточной и регенеративной медицины в Тюменской области и Уральском федеральном округе.

Виктория Макарова