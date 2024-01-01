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В Тюмени появились поэтажные карты поликлиники № 5

Общество, 14:58 24 января 2024

Поэтажные карты поликлиники № 5 появились в Тюмени. Посетители и пациенты теперь могут заранее увидеть расположение кабинетов, отделений, лифтов и другой инфраструктуры городской поликлиники.

Поликлиника является партнером Сбера — проект реализован по инициативе Уральского банка Сбербанка и позволит сэкономить время всем, кто пользуется услугами крупнейших здравоохранительных учреждений региона. Поэтажные карты появились в геосервисе 2ГИС, который выступил технологическим партнёром проекта. Сегодня в 2ГИС есть поэтажные карты более 2,5 тыс. крупных зданий в России. С осени в сервисе можно строить маршруты внутри зданий.

Поэтажная схема поможет сориентироваться и быстро найти нужное помещение, например, кабинет врача, гардероб, регистратуру или туалет. Конечно, в 2ГИС детализирована и прилегающая территория клиники — пользователи легко найдут ближайшие остановки и парковки. Поэтажная карта городской поликлиники № 5 в Тюмени доступна в мобильных приложениях 2ГИС для Android и iOS, а также на сайте https://2gis.ru/tyumen.

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erid: 2VtzqwyBavi, ПАО Сбербанк

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# карты , поликлиника № 5 , Сбербанк

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