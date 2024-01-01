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Сбербанк направил свыше 2 млрд рублей налогов на развитие Тюменской области

Экономика, 15:20 24 января 2024

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк по итогам 2023 года направил в бюджет Тюменской области 2,2 млрд рублей налоговых платежей. По сравнению с предыдущим годом их сумма увеличилась более чем в 4 раза в связи с ростом налогооблагаемой прибыли банка.

Основная доля платежей приходится на налог на прибыль — более 1,8 млрд рублей. Кроме того, в региональный бюджет произведены выплаты по налогу на недвижимость и НДФЛ за сотрудников Сбербанка, которых на юге Тюменской области работает 1,5 тысячи человек.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в Тюменской области. За счет средств, которые банк перечисляет в качестве налогов, реализуются значимые проекты в сфере здравоохранения, образования и развития территорий: возводятся детские сады и школы, ремонтируются и строятся автомобильные дороги, благоустраиваются общественные территории и многое другое. Для нас важно, что успешная деятельность Сбера позволяет не только предоставлять качественные услуги клиентам, но и ежегодно увеличивать тот вклад, который мы делаем в развитие регионов".

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erid: 2Vtzqvtt6Ce, ПАО Сбербанк

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