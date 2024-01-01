Степан Киричук принял участие в обучающем мероприятии по финансовой грамотности и профилактике мошенничества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как не попасться на уловки телефонных мошенников и максимально долго сохранять здоровье и активный образ жизни в пожилом возрасте рассказали тюменским ветеранам 24 января. Участие в обучающем мероприятии принял депутат тюменской городской думы Степан Киричук. Также на встречу были приглашены профессиональные юристы и представители регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации региональной программы "Повышение качества жизни пожилых людей Тюменской области "Старшее поколение" в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". Организатором выступила Тюменская областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Гостями обучающего мероприятия стали председатели социально-бытовых комиссий советов ветеранов муниципалитетов Тюменского района, социальные работники, в том числе, посредством конференц-видеосвязи. "Мы рассчитываем на то, что информацией, полученной здесь сегодня, вы будете делиться и максимально распространите ее", - отметил Степан Киричук. Также он подчеркнул значение профилактики мошенничества, особенно – среди представителей старшего поколения.

"Это очень сложная и тяжелая тема, поскольку люди зачастую думают, что это не может произойти с ними, - подчеркнул Степан Киричук. – Необходимо, обратить особое внимание на актуальность этих вопросов, так как сегодня мы не можем представить свою жизнь без смартфонов, но, к сожалению, не учимся на чужих ошибках, а ждем своих. Телефонные мошенники сегодня действуют крайне ухищренно и постоянно совершенствуют свои методы. Необходимо учиться, как от этого уберечься".

Кроме того, в ходе мероприятия Степан Киричук вручил благодарственные письма Совета Федерации атаману Отдельского казачьего общества Тюменской области Николаю Белослудцеву за значительный вклад в борьбу с преступностью на территории региона и генеральному директору ООО "Пышма-96" Юрию Водилову за вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса области.

"Юрий Афанасьевич не просто знает все о рыборазведении, но сам стоял у истоков создания всего рыбного хозяйства Тюменской области и относится к золотой плеяде руководителей, продолжающих трудиться и сегодня. Также он входил в административный совет Тюмени, где собирались и обсуждали насущные вопросы руководители предприятий, - подчеркнул он. – Николай Александрович – настоящий советский милиционер, долгое время работал первым заместителем начальника управления внутренних дел Тюменской области, а сегодня он вносит большой вклад в возрождение казачества".

Николай Ступников