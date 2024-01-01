Огонь семейного очага "Сердце России" доставили в Тюменскую область
Огонь семейного очага "Сердце России" доставили в Тюмень. Его зажгли на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Сначала огонь в Салехард привезла семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа, а 24 января его в сопровождении руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Андрея Коваля доставили в Тюмень.
В передаче огня приняли участие вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, семьи Любенко из Тюмени и Рыбины из Тюменского района. Лампада с огнем отправится на хранение в региональный центр "Семья".
В аэропорту Рощино огонь приняли также представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области