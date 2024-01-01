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Огонь семейного очага "Сердце России" доставили в Тюменскую область

Общество, 21:04 24 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Огонь семейного очага "Сердце России" доставили в Тюмень. Его зажгли на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сначала огонь в Салехард привезла семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа, а 24 января его в сопровождении руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Андрея Коваля доставили в Тюмень.

В передаче огня приняли участие вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, семьи Любенко из Тюмени и Рыбины из Тюменского района. Лампада с огнем отправится на хранение в региональный центр "Семья".

В аэропорту Рощино огонь приняли также представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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# огонь , семья

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