Назначен новый руководитель Тюменского индустриального университета

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Исполняющим обязанности ректора Тюменского индустриального университета назначен Юрий Клочков с 25 января.

Напомним, занимавшая ранее эту должность, Вероника Ефремова назначена на должность директора департамента образования и науки Тюменской области с сегодняшнего дня распоряжением губернатора Александра Моора.

Юрий Сергеевич Клочков в 2001 году окончил Самарский государственный университет путей сообщения по специальности "инженер-механик". Обучался в аспирантуре и докторантуре Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королева. Имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание доцента.

Более 20 лет Юрий Сергеевич работает в системе высшего образования. До назначения в ТИУ занимал должность проректора по научно-организационной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.