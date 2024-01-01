Два отеля построят в Тобольске в рамках реализации мастер-плана развития города

| Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева

Достигнута договоренность о строительстве двух отелей в Тобольске. Один из них на 120 номеров войдет в состав крупнейшего в России гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group и расположится в районе Аптекарского сада. Вторая гостиница - в Нижнем посаде, ее возведением займется ООО "София-Инвест" из Тюмени.

Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев 25 января.

Два новых объекта размещения появятся в городе благодаря реализации мастер-плана развития Тобольска, главной целью которого является создание туристической инфраструктуры.

"У всех участников процесса, будь то бизнес или представители властей, должно быть четкое понимание, в каком направлении будет развиваться город, где будут расположены различные объекты. Важно, что мастер-план Тобольска позволил повысить заинтересованность инвесторов, и сейчас они могут планировать свою деятельность на перспективу. И это уже дает свои плоды. В частности, достигнута договоренность о строительстве в городе двух отелей", — поделился Андрей Пантелеев.

По его мнению, мастер-план развития Тобольска привлекает и внешнего, и внутреннего инвесторов.

Напомним, представители власти и местные предприниматели обсудили мастер-план туристического каркаса города в Тобольске 23 августа. Бизнесменам презентовали инвестиционные предложения как по строительству новых объектов, так и по созданию мест размещения туристов в объектах культурного наследия.

Мастер-план туристического каркаса города предполагает, что до 2030 года будет активно развиваться Нижний посад. Именно с него когда-то начинался Тобольск, когда-то он был городским центром. Авторы концепции предложили вернуть жизнь в Нижний посад и заодно обеспечить его связь с Верхним посадом.