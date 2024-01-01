200 мотоциклов отправили по почте жители Тюменской области в 2023 году

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

200 мотоциклов весом от 100 до 450 кг приняли и отгрузили сотрудники сортировочного центра тюменского отделения Почты России в 2023 году. А также целые партии электросамокатов, сноубордов, скейтбордов, лыж и шоссейных велосипедов до 400 кг.

Всего более тысячи тонн крупногабаритного груза отправили почтой жители Тюмени в 2023 году, сообщает региональное отделение Почты России. Наиболее распространённым крупногабаритным почтовым грузом стал спортивный инвентарь и товары для хобби.

Ежемесячно сотрудники тюменского магистрально-сортировочного центра (МСЦ) обрабатывают порядка 1 тыс. 200 нестандартных крупногабаритных посылок. Максимальный вес одного отправления может достигать 500 кг.

Жители Тюменской области отправляют почтой мягкую и корпусную мебель, бытовую технику, спортивное оборудование и инвентарь, строительные материалы, пластиковые окна, мототехнику, автозапчасти, снегоходы и многое другое. Крупные посылки из Тюмени адресуют в населённые пункты Ямала, Югры, Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.

"Почта России давно и успешно развивает услугу крупногабаритного отправления. Главные преимущества, которое ценит отправитель, – скорость и надежность. Груз доставляется в строго установленном порядке железнодорожным или автомобильным транспортом, а свойство упаковки и транспортировки обеспечивают безопасность объёмных грузов и сохранность другой пересылаемой почты", - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Крупногабаритные отправления принимаются и выдаются в магистрально-сортировочном центре. Минимальные габариты КПО 20*20*20 см, максимальные – 300*130*190 см.